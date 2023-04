Scacchi, Mondiale 2023: Ding Liren crolla nel dramma del tempo, Nepomniachtchi vince e torna avanti 4-3 (Di martedì 18 aprile 2023) Un epilogo a dir poco da spezzare il cuore, per certi versi, quello della settima partita del match Mondiale di Scacchi che sta svolgendosi ad Astana. Ian Nepomniachtchi batte Ding Liren, il russo si riporta avanti per 4-3 sul cinese, ma il dramma umano è per quest’ultimo, che finisce completamente schiavo dell’orologio e, sotto pressione, non riesce sostanzialmente più a competere nel tempo che gli resta. Eppure l’inizio, ancora una volta, non tradisce le attese: come apertura Ding fa tornare la Difesa Francese in un confronto iridato dopo 45 anni, cioè dal primo Karpov-Korchnoi, quello di Bagujo 1978 che ancor oggi è ricordato per le beghe al suo interno. Nepomniachtchi ottiene la variante Tarrasch ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Un epilogo a dir poco da spezzare il cuore, per certi versi, quello della settima partita del matchdiche sta svolgendosi ad Astana. Ianbatte, il russo si riportaper 4-3 sul cinese, ma ilumano è per quest’ultimo, che finisce completamente schiavo dell’orologio e, sotto pressione, non riesce sostanzialmente più a competere nelche gli resta. Eppure l’inizio, ancora una volta, non tradisce le attese: come aperturafare la Difesa Francese in un confronto iridato dopo 45 anni, cioè dal primo Karpov-Korchnoi, quello di Bagujo 1978 che ancor oggi è ricordato per le beghe al suo interno.ottiene la variante Tarrasch ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi: Ian Nepomniachtchi batte Ding Liren in una drammatica settima partita. Il cinese crolla gestendo malissimo… - federscacchi : #scacchi #NepoDing Match Mondiale senza un attimo di tregua. Ian Nepomniachtchi @lachesisq vince la settima partita… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ian Nepomniachtchi e Ding Liren ripartono dal 3-3, stavolta giocandosi parecchio in quella che è la… - LoretaOrru : RT @federscacchi: #scacchi Nasce un nuovo Mondiale @FIDE_chess, il Mondiale Under 20 Rapid & Blitz. E la prima edizione si svolgerà in Sard… - federscacchi : #scacchi Nasce un nuovo Mondiale @FIDE_chess, il Mondiale Under 20 Rapid & Blitz. E la prima edizione si svolgerà i… -