Sbaglia strada per colpa del navigatore e si ritrova nel vialetto di un uomo: 20enne uccisa a fucilate. Cercava casa di un amico (Di martedì 18 aprile 2023) Una ragazza di 20 anni è stata uccisa , la sua colpa aver imboccato con l'auto il vialetto Sbagliato mentre stava tentando di raggiungere casa di un amico. La giovane si era accorta di aver Sbagliato ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Una ragazza di 20 anni è stata, la suaaver imboccato con l'auto ilto mentre stava tentando di raggiungeredi un. La giovane si era accorta di averto ...

