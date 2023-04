“Sarò con te… ma tu non devi sporcare”: a Napoli bambini anti-graffiti per la festa scudetto (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI bambini delle scuole napoletane in bambini per una mattinata di festa e impegno civico che attraverserà il centro storico giovedì 20 aprile organizzata dagli Angeli del Bello di Napoli. Il titolo della manifestazione è “Sarò con te… ma tu non devi sporcare” e si richiama all’inno intonato dai tifosi. L’appello è quello di festeggiare il probabile scudetto calcistico del Napoli senza imbrattare statue, strade e monumenti. “Ancora oggi le tracce azzurre dei primi due scudetti dell’1986 e del 1990 sono ancora evidenti” spiegano gli organizzatori. Parteciperanno al corteo, in collaborazione con la seconda, terza e quarta Municipalità, scuole elementari e medie (nell’ambito del progetto ‘Educare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdelle scuole napoletane inper una mattinata die impegno civico che attraverserà il centro storico giovedì 20 aprile organizzata dagli Angeli del Bello di. Il titolo della manizione è “con te… ma tu non” e si richiama all’inno intonato dai tifosi. L’appello è quello di festeggiare il probabilecalcistico delsenza imbrattare statue, strade e monumenti. “Ancora oggi le tracce azzurre dei primi due scudetti dell’1986 e del 1990 sono ancora evidenti” spiegano gli organizzatori. Parteciperanno al corteo, in collaborazione con la seconda, terza e quarta Municipalità, scuole elementari e medie (nell’ambito del progetto ‘Educare ...

