Sanzioni alla Russia, l’allarme dell’intelligence: «Mosca importa tecnologia per le armi da Armenia, Kazakistan e altri Paesi» (Di martedì 18 aprile 2023) Pur colpita dalle Sanzioni degli Stati Uniti e di altre decine di Paesi occidentali, che hanno imposto il divieto alla vendita di armi e tecnologia militare a Mosca, la Russia avrebbe però trovato il modo di aggirare le restrizioni per continuare a rifornirsi di microchip dall’Occidente. tecnologia essenziale per continuare ad alimentare le scorte dell’arsenale russo. Secondo il New York Times, nella riunione del 24 marzo scorso gli alti funzionari europei e quelli statunitensi avrebbero condiviso le prove, e le preoccupazioni, per il superamento delle Sanzioni da parte di Mosca. La Russia starebbe infatti acquistando per milioni di dollari da Armenia, Kazakistan e ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Pur colpita dalledegli Stati Uniti e di altre decine dioccidentali, che hanno imposto il divietovendita dimilitare a, laavrebbe però trovato il modo di aggirare le restrizioni per continuare a rifornirsi di microchip dall’Occidente.essenziale per continuare ad alimentare le scorte dell’arsenale russo. Secondo il New York Times, nella riunione del 24 marzo scorso gli alti funzionari europei e quelli statunitensi avrebbero condiviso le prove, e le preoccupazioni, per il superamento delleda parte di. Lastarebbe infatti acquistando per milioni di dollari dae ...

