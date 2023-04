Santa Marinella | chiuso per lavori l’ufficio postale di Via Aurelia

(Di martedì 18 aprile 2023)– Poste Italiane comunica chedi, in Via295, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Tra le opere è prevista l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione che ottimizzerà il microclima interno negli ambienti aperti al pubblico e negli spazi utilizzati esclusivamente dal personale. Per consentire l’esecuzione deida ieri lunedì 17 aprilenon è operativo. Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi ha predisposto il potenziamento della sede di Civitavecchia, in via Giordano ...

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Severa, nuovi impianti di climatizzazione per l'ufficio postale di via Aurelia - Riceviamo e pubblichiamo - Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di, in Via Aurelia ...

Da oggi lavori in corso, riapertura fissata al 27 aprile Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Santa Marinella, in Via Aurelia 295, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinari ...