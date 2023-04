Sanità, manifestazione al Ministero dell’Università e della Ricerca (Di martedì 18 aprile 2023) Sanità: il 20 aprile alle ore 11 il personale dell’Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie manifesterà presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. La manifestazione è stata organizzata dalle OO.SS. di categoria, FLC/CGIL, CISL Università, UIL Scuola RUA, e dai sindacati autonomi Gilda e Snals per rivendicare: • L’incremento del finanziamento ordinario delle Università;• L’utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate con la legge di bilancio 2022 per la valorizzazione del personale per incrementare la retribuzione fondamentale;• La soluzione dell’annoso contenzioso con i lettori di madrelingua e delle problematiche contrattuali dei collaboratori linguistici;• La definizione di regole certe per tutto il personale che opera nelle AOU a supporto dei ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023): il 20 aprile alle ore 11 il personalee delle Aziende Ospedaliere Universitarie manifesterà presso il. Laè stata organizzata dalle OO.SS. di categoria, FLC/CGIL, CISL Università, UIL Scuola RUA, e dai sindacati autonomi Gilda e Snals per rivendicare: • L’incremento del finanziamento ordinario delle Università;• L’utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate con la legge di bilancio 2022 per la valorizzazione del personale per incrementare la retribuzione fondamentale;• La soluzione dell’annoso contenzioso con i lettori di madrelingua e delle problematiche contrattuali dei collaboratori linguistici;• La definizione di regole certe per tutto il personale che opera nelle AOU a supporto dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Canio44536762 : RT @flexgrimmy: Dal Reddito di cittadinanza alla scure sulla Sanità. In piazza gli attivisti M5S. Manifestazione a Roma il 29 aprile. Gli o… - francescade54 : RT @flexgrimmy: Dal Reddito di cittadinanza alla scure sulla Sanità. In piazza gli attivisti M5S. Manifestazione a Roma il 29 aprile. Gli o… - GiuseppeMorrea3 : RT @lvoir: 'Sono molto arrabbiata per il fatto che questa manifestazione non sta avendo alcun eco sui media. Ma non posso dire che la cosa… - rojascastilloj2 : RT @flexgrimmy: Dal Reddito di cittadinanza alla scure sulla Sanità. In piazza gli attivisti M5S. Manifestazione a Roma il 29 aprile. Gli o… - AngiolinaRuta : RT @flexgrimmy: Dal Reddito di cittadinanza alla scure sulla Sanità. In piazza gli attivisti M5S. Manifestazione a Roma il 29 aprile. Gli o… -

Cento sindaci 'marciano' su Roma per chiedere anche in Molise una sanità che funzioni Sono le parole del sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe , che ha preso parte alla manifestazione insieme agli altri sindaci molisani davanti alla sede del Ministero della Sanità. La presenza ... Sindaci del Molise a Roma, basta smantellamento della sanità ...fra sindaci e amministratori del Molise oggi a Roma per una mobilitazione generale sulla sanità. ... La manifestazione è stata organizzata dal direttivo della Conferenza dei sindaci molisani per chiedere ... "Cent'Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità" Giovedì 20 aprile la manifestazione si sposta alla Biblioteca Comunale di Perdsdesfogu. Alle ore 10. Saluti istituzionali degli assessori regionali Gianni Chessa (Turismo), Carlo Doria (Sanità) e del ... Sono le parole del sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe , che ha preso parte allainsieme agli altri sindaci molisani davanti alla sede del Ministero della. La presenza ......fra sindaci e amministratori del Molise oggi a Roma per una mobilitazione generale sulla. ... Laè stata organizzata dal direttivo della Conferenza dei sindaci molisani per chiedere ...Giovedì 20 aprile lasi sposta alla Biblioteca Comunale di Perdsdesfogu. Alle ore 10. Saluti istituzionali degli assessori regionali Gianni Chessa (Turismo), Carlo Doria () e del ... Vicenza, la manifestazione per la sanità pubblica con 15.000 partecipanti:«Fuga dei medici, liste d'attesa, ecco cosa non va» Corriere della Sera