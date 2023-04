San Siro sold out anche con Juve e Lazio | per l’Inter ricavi da stadio record

(Di martedì 18 aprile 2023) Continuano iout a Sanper le sfide del. Non solo la gara con il Benfica di domani: il Meazza registrerà il tutto esauritoper la gara di Coppa Italia contro lantus e per quella di campionato contro la, per un totale di oltre 225mila spettatori attesi a Sannel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... rimontare l'1 - 0 subito all'andata auna settimana fa. Per farlo avrà bisogno dell'apporto del suo uomo migliore, assente nella prima sfida: il capocannoniere del campionato di Serie A ...... non abbia accumulato per puro caso ventidue punti di vantaggio in classifica sulla squadra di Pioli e abbia dimostrato, nonostante la sconfitta di, di avere nella testa la mentalità e nei ...La squadra in campionato arranca e aè reduce da tre sconfitte di fila che hanno fatto scivolare l'Inter al quinto posto in classifica. Il popolo nerazzurro, invece, è... da scudetto: sabato sera contro il Monza gli spettatori ...

Kjaer a SportMediaset: "A San Siro una delle serate più belle della mia vita. Sognare Assolutamente" Milan News

Dopo i quarti di Champions League, il Milan sarà atteso da una partita importante contro il Lecce di Marco Baroni.