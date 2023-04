Samsung sta valutando di sostituire Google con Bing. Le azioni di Alphabet crollano (Di martedì 18 aprile 2023) Samsung sta valutando di passare alla ricerca di Bing sui suoi smartphone invece del motore di ricerca di Google e questo è bastato a far perdere il 4% ad Alphabet, la società madre di Mountain View. Un crollo del valore della società californiana pari a 55 miliardi di dollari ed è solo l’inizio perché il contratto con Samsung vale 3 miliardi l’anno e altri venti miliardi arrivano da Apple per far utilizzare Google Search in Safari. Il ritardo sull’intelligenza artificiale sta avendo un effetto domino che sta procurando a Google non pochi problemi e la società sembra sia nel “panico”. Il Chatbot Bard risponde male e Google perde 100 miliardi Samsung vuole cambiare e Google perde il 4% Basta un ... Leggi su pantareinews (Di martedì 18 aprile 2023)stadi passare alla ricerca disui suoi smartphone invece del motore di ricerca die questo è bastato a far perdere il 4% ad, la società madre di Mountain View. Un crollo del valore della società californiana pari a 55 miliardi di dollari ed è solo l’inizio perché il contratto convale 3 miliardi l’anno e altri venti miliardi arrivano da Apple per far utilizzareSearch in Safari. Il ritardo sull’intelligenza artificiale sta avendo un effetto domino che sta procurando anon pochi problemi e la società sembra sia nel “panico”. Il Chatbot Bard risponde male eperde 100 miliardivuole cambiare eperde il 4% Basta un ...

