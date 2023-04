Samsung porta il design connesso e sostenibile alla Milano Design Week 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Con l’inaugurazione della mostra “Bespoke Home, Bespoke Life” al Fuorisalone 2023, nella cornice della Milano Design Week, Samsung presenta la sua filosofia di Design sostenibile, connesso e incentrato sul mondo lifestyle. Dal 18 al 23 aprile i visitatori sono invitati allo stand Samsung per scoprire come i nuovi elettrodomestici Bespoke dell’azienda siano progettati sulle esigenze dei propri consumatori, migliorando e al contempo rendendo unico il loro stile di vita. Lo stand di quest’anno punta i riflettori sugli sforzi di Samsung nell’ambito della sostenibilità, evidenziando anche molte nuove ed entusiasmanti collaborazioni con il mondo del ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Con l’inaugurazione della mostra “Bespoke Home, Bespoke Life” al Fuorisalone, nella cornice dellapresenta la sua filosofia die incentrato sul mondo lifestyle. Dal 18 al 23 aprile i visitatori sono invitati allo standper scoprire come i nuovi elettrodomestici Bespoke dell’azienda siano progettati sulle esigenze dei propri consumatori, migliorando e al contempo rendendo unico il loro stile di vita. Lo stand di quest’anno punta i riflettori sugli sforzi dinell’ambito della sostenibilità, evidenziando anche molte nuove ed entusiasmanti collaborazioni con il mondo del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SamsungItalia : Samsung porta il design connesso e sostenibile in giro per Milano durante la #DesignWeek 2023. Ti aspettiamo.… - fisco24_info : Samsung porta il design connesso e sostenibile alla Milano Design Week 2023: (Adnkronos) - Con l’inaugurazione dell… - ShoppingAlertIT : Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Ester… - greencityit : Bespoke Life: Samsung porta il design connesso e sostenibile alla Milano Design Week 2023: Samsung presenta un desi… - ShoppingAlertIT : powerland Supporto Cellulare Auto Magnetico 360° Regolabile Porta Cellulare Auto Universale ?Porta Telefono Magneti… -