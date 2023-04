Samsung Galaxy Watch5 scende sotto i 200 euro in offerta su Amazon (Di martedì 18 aprile 2023) Samsung Galaxy Watch5 è in super offerta su Amazon, per la prima volta sotto i 200 euro nella versione 44 mm: ecco come approfittarne! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 18 aprile 2023)è in supersu, per la prima voltai 200nella versione 44 mm: ecco come approfittarne! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntotweet : Arrivano i nuovi Samsung TV OLED, GRATIS un Galaxy Z Flip4 - infoitscienza : Arrivano i nuovi Samsung TV OLED, GRATIS un Galaxy Z Flip4 - TuttoAndroid : Samsung Galaxy Watch5 scende sotto i 200 euro in offerta su Amazon #amazon - gigibeltrame : Samsung starebbe sviluppando un sensore da 1 pollice ma non lo userà sui Galaxy #digilosofia… - HDblog : Samsung starebbe sviluppando un sensore da 1 pollice ma non lo userà sui Galaxy -