Saman, i familiari del fidanzato minacciati di morte in Pakistan: Palazzo Chigi li mette al sicuro in Italia (Di martedì 18 aprile 2023) «I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara nella notte del 30 aprile 2021, sono arrivati nella tarda mattinata in Italia. Il loro trasferimento dal Pakistan è stato facilitato dai Servizi di sicurezza Italiani e dal Consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub. Palazzo Chigi esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. L’avvocato della famiglia Claudio Falleti aveva inviato una lettera al ministero degli Esteri e all’ambasciatore Italiano a Islamabad per segnalare il pericolo per i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) «Idi Saqib Ayoub, ildiAbbas, la ragazza uccisa a Novellara nella notte del 30 aprile 2021, sono arrivati nella tarda mattinata in. Il loro trasferimento dalè stato facilitato dai Servizi di sicurezzani e dal Consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub.esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento». È quanto si legge in una nota di. L’avvocato della famiglia Claudio Falleti aveva inviato una lettera al ministero degli Esteri e all’ambasciatoreno a Islamabad per segnalare il pericolo per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigi_ambruosi_ : RT @GabrieleCarrer: NOTA DI PALAZZO CHIGI I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arr… - gazzettaparma : Saman: Palazzo Chigi,i familiari del fidanzato in Italia. Erano stati minacciati in patria - Ansa_ER : Saman: Palazzo Chigi, 'i familiari del fidanzato in Italia'. Gli avvocati: 'Doveroso restituire serenità al ragazzo… - mzuppy : RT @GabrieleCarrer: NOTA DI PALAZZO CHIGI I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arr… - petunianelsole : RT @GabrieleCarrer: NOTA DI PALAZZO CHIGI I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arr… -