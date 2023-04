Salvini denuncia il flop della protezione speciale: il fallimento nei dati sul lavoro (Di martedì 18 aprile 2023) «Dal 2020 ad oggi meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40mila persone all'illegalità e alle mangiatoie». A fornire i numeri del fallimento dell'istituto della protezione speciale è il vicepremier Matteo Salvini. Per l'esattezza, su 45.059 permessi di questo tipo rilasciati ai migranti sbarcati in Italia, coloro che hanno trovato un'occupazione sono 2.600. Ecco il motivo per cui secondo Salvini non ha senso insistere su questa strada. Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132 del 2018. Fino ad allora si chiamava protezione umanitaria. Poi, nel 2020, durante il governo targato Pd-M5S, i presupposti per il suo rilascio sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) «Dal 2020 ad oggi meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in, regalando oltre 40mila persone all'illegalità e alle mangiatoie». A fornire i numeri deldell'istitutoè il vicepremier Matteo. Per l'esattezza, su 45.059 permessi di questo tipo rilasciati ai migranti sbarcati in Italia, coloro che hanno trovato un'occupazione sono 2.600. Ecco il motivo per cui secondonon ha senso insistere su questa strada. Il permesso di soggiorno perè stato introdotto dalla legge 132 del 2018. Fino ad allora si chiamavaumanitaria. Poi, nel 2020, durante il governo targato Pd-M5S, i presupposti per il suo rilascio sono ...

