Salto in alto, Tamberi: “I cambiamenti mi stimolano. Oro Olimpico? Proverò a fare la storia” (Di martedì 18 aprile 2023) Gianamrco Tamberi direttamente da Formia sta scaldando i motori per la grande stagione outdoor che aspetta il Campione Olimpico. Lo sguardo poi è proiettato verso le prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024, in cui Tamberi dovrà difendere l’Oro Olimpico conquistato agli scorsi Giochi di Tokyo. Tamberi ha parlato ai microfoni del CONI di ciò che si aspetta nel futuro. Queste le sue parole: “Sto bene, molto bene. Ho vissuto un periodo complicato con un problema al ginocchio ed altri piccoli guai che mi portavo dietro dalle ultime stagioni, ma grazie al mio team mi sono messo tutto alle spalle e adesso sono carichissimo”. Sui test di Formia: “Li faccio spesso, almeno 3 o 4 volte l’anno. Mi aiutano molto a capire a che punto siamo, i tempi a terra, i tempi in volo, gli angoli di stacco, vedere la situazione ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Gianamrcodirettamente da Formia sta scaldando i motori per la grande stagione outdoor che aspetta il Campione. Lo sguardo poi è proiettato verso le prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024, in cuidovrà difendere l’Oroconquistato agli scorsi Giochi di Tokyo.ha parlato ai microfoni del CONI di ciò che si aspetta nel futuro. Queste le sue parole: “Sto bene, molto bene. Ho vissuto un periodo complicato con un problema al ginocchio ed altri piccoli guai che mi portavo dietro dalle ultime stagioni, ma grazie al mio team mi sono messo tutto alle spalle e adesso sono carichissimo”. Sui test di Formia: “Li faccio spesso, almeno 3 o 4 volte l’anno. Mi aiutano molto a capire a che punto siamo, i tempi a terra, i tempi in volo, gli angoli di stacco, vedere la situazione ...

