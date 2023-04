Salone Mobile: Meloni scherza, 'solo Santanché su tacchi anche qui' (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Io non potevo mancare con la mia mise, diciamo, poco istituzionale, ma solo la Santanché ha il coraggio di venire anche qui con i tacchi, gli altri sanno cosa li aspetta, ma voi mi perdonerete". Così il premier Giorgia Meloni scherza aprendo il suo intervento al Salone del Mobile. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Io non potevo mancare con la mia mise, diciamo, poco istituzionale, malaha il coraggio di venirequi con i, gli altri sanno cosa li aspetta, ma voi mi perdonerete". Così il premier Giorgiaaprendo il suo intervento aldel

