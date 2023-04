Salone del Mobile, Meloni: «Manca manodopera ma ci si accapiglia sul Reddito di cittadinanza». E sulla scuola: «In arrivo il liceo del Made in Italy» – I video (Di martedì 18 aprile 2023) «Con il Covid la casa e l’arredo sono diventati un pezzo della nostra identità, molto più che semplicemente il nostro rifugio. È qualcosa che condividiamo con gli altri, definisce il nostro carattere, la nostra personalità. E il benessere e la bellezza sono la base di qualsiasi forma di salute. Ci sono tante cose importanti che vanno incentivate e ci stiamo lavorando». È uno dei passaggi del discorso che Giorgia Meloni tiene il 18 aprile all’inaugurazione del Salone del Mobile, una delle più importanti fiere internazionali per l’arredo e il design. La presidente del Consiglio fa spesso riferimento al tema del Made in Italy. Dall’omonimo liceo che il suo governo vuole istituire, «è in dirittura d’arrivo», a una legge quadro per valorizzare la produzione italiana: «In ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) «Con il Covid la casa e l’arredo sono diventati un pezzo della nostra identità, molto più che semplicemente il nostro rifugio. È qualcosa che condividiamo con gli altri, definisce il nostro carattere, la nostra personalità. E il benessere e la bellezza sono la base di qualsiasi forma di salute. Ci sono tante cose importanti che vanno incentivate e ci stiamo lavorando». È uno dei passaggi del discorso che Giorgiatiene il 18 aprile all’inaugurazione deldel, una delle più importanti fiere internazionali per l’arredo e il design. La presidente del Consiglio fa spesso riferimento al tema delin. Dall’omonimoche il suo governo vuole istituire, «è in dirittura d’», a una legge quadro per valorizzare la produzione italiana: «In ...

