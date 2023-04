(Di martedì 18 aprile 2023), affissi sulle facciate di alcune abitazioni e condomini a, intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si tratta di un tentativo di truffa, il manifestino scritto su carta intestata del “– dipartimento della pubblica sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana, intima ai sensi dell’art. 650 c.p. ai cittadini non residenti di lasciare l’edificio e di rientrare al proprio domicilio di residenza per controlli delle autorità, pena una denuncia ai sensi dell’art. 1c. 1dell’8/20, disposto dall’art. 3 comma 4 dl 23/20, art.6 art. 4 comma 2. L’obiettivo principale dei truffatori, segnala la Polizia di Stato, è quello di generare preoccupazione, soprattutto tra gli anziani che vivono da soli e che potrebbero diventare ...

Salerno, segnalati volantini falsi del Ministero dell'Interno ZON

