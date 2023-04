A prendersi la scena, anche Mohamed, autore di due gol, rigorsamente col suofatato. Non un dettaglio il modo in cui l'attaccante egiziano è riuscito a segnare le due reti. Infatti, ...E' una prova di forza in grassetto, perché i Reds si sono portati in vantaggio all'Etihad con ildi, imbeccato da Jota partito sul filo del fuorigioco: la risposta è affidata, una ...... ma per i Reds la porta dei padroni di casa sembra stregata, soprattutto quandoal 69' ... All'11' Chillwell sblocca la partita con unal volo, poi Felix sfiora il raddoppio ma colpisce il ...

Salah, mancino fatato: nessuno come lui in Premier League ItaSportPress

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...