“Sala faccia togliere quelle scritte vergognose su Acca Larenzia”: FdI richiama il sindaco di Milano (Di martedì 18 aprile 2023) Sui muri del parco delle Basiliche a Milano sono comparsi slogan che “esaltano” la strage di Acca Larenzia avvenuta a Roma il 7 gennaio del 1978 quando vennero uccisi “tre giovani militanti del Fronte della Gioventù'” durante gli scontri nel quartiere Tuscolano. A denunciarlo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Francesco Rocca. «Ci troviamo in centro, nei pressi del parco delle Basiliche, una zona d’importanza storica e turistica ma frequentata da anarchici ed estremisti di sinistra», scrive su Facebook Rocca. LEGGI ANCHE Milano, quando Sala diceva: la destra enfatizza il problema sicurezza per motivi elettorali... (video) Milano, la sinistra arruola i bambini di tre anni "antifascisti" in piazza per il 25 Aprile Togliete quella scritta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Sui muri del parco delle Basiliche asono comparsi slogan che “esaltano” la strage diavvenuta a Roma il 7 gennaio del 1978 quando vennero uccisi “tre giovani militanti del Fronte della Gioventù'” durante gli scontri nel quartiere Tuscolano. A denunciarlo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a, Francesco Rocca. «Ci troviamo in centro, nei pressi del parco delle Basiliche, una zona d’importanza storica e turistica ma frequentata da anarchici ed estremisti di sinistra», scrive su Facebook Rocca. LEGGI ANCHE, quandodiceva: la destra enfatizza il problema sicurezza per motivi elettorali... (video), la sinistra arruola i bambini di tre anni "antifascisti" in piazza per il 25 Aprile Togliete quella scritta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : “Sala faccia togliere quelle scritte vergognose su Acca Larenzia”: FdI richiama il sindaco di Milano… - EsseComeSassy : @catzutoratora Non so se da te faccia caldo, ma anche una serata in spiaggia se si sta bene, musica alcool pizza e… - franco_sala : #fratoianni lo vedrei bene a fare il becchino. Ha sempre una bella faccia allegra. #RaiNew24. - stodormendooo : scendo in sala e mia mamma “ma con chi dormi la notte?” e io “eh?” lei “ma non lo so sembra tu faccia la lotta, sei… - franco_sala : RT @MarikaSurace: 'Scriviamo: non riesco a pensare ad altro che agli occhi di quel bambino. Ma non è vero, io sto già pensando all’idraulic… -