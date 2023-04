Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sabaudia / Omicidio Marco Gianni, arriva la confessione del saldatore 33enne di Pontinia - infotemporeale : Sabaudia / Omicidio Marco Gianni, arriva la confessione del saldatore 33enne di Pontinia - MadamaL41898457 : RT @beretta_g: Da inizio anno sono già 17 i morti uccisi con #armi detenute da #legalidetentoridiarmi. E' una strage silenziosa che continu… - Gemma17884743 : RT @beretta_g: Da inizio anno sono già 17 i morti uccisi con #armi detenute da #legalidetentoridiarmi. E' una strage silenziosa che continu… - fiorenzamarcel1 : RT @beretta_g: Da inizio anno sono già 17 i morti uccisi con #armi detenute da #legalidetentoridiarmi. E' una strage silenziosa che continu… -

I carabinieri del nucleo investigativo di Latina, guidato dal maggiore Antonio De Lise , stanno ricostruendo in maniera capillare ogni dettaglio dell'di, dopo il fermo di Riccardo ...L'di Marco Gianni aè quindi unper gelosia. Separato da tre anni, Di Girolamo viveva con i figli. Aveva un legame con Giada, l'attuale compagna di Marco. Lui di fronte ai ......aggravato e alterazione di arma comune da sparo. Ha passato la notte in camera di sicurezza, poi ieri ha lasciato la caserma, verso il carcere di Latina. LO CHOC Nel frattempo, tra...

Omicidio Sabaudia, Di Girolamo ammette di avere sparato: «Non so perché l'ho fatto» ilmessaggero.it

Il cerchio si è chiuso nell’arco di poche ore: è stato fermato giovedì sera mentre rientrava nella sua casa di Pontinia l’uomo che ha ucciso a colpi… Leggi ...Di Girolamo, interrogato dal giudice per le indagini preliminari, non ha saputo dare una spiegazione. Il gip dispone che vada in carcere ...