Sabaudia, 33enne uccide a fucilate il nuovo compagno della ex e ai carabinieri dice: “Avrei dovuto farlo prima” (Di martedì 18 aprile 2023) Ha sparato con due fucili diversi al nuovo compagno della sua ex, per poi dichiarare alle forze dell’ordine: “Avrei dovuto farlo prima”. Riccardo di Girolamo, operaio 33enne, è accusato dell’omicidio di Marco Gianni, 31 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, già in passato il 33enne avrebbe minacciato la ex compagna (da cui si era separato da 3 anni) e il suo nuovo fidanzato. La donna aveva raccontato ai carabinieri delle minacce subite, ma senza mai fare denuncia. Poi giovedì 13 aprile la mattanza: l’operaio avrebbe raggiunto Gianni nell’azienda florovivaistica di famiglia. Il 33enne era a bordo della sua Fiat 500 L e ha sparato direttamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ha sparato con due fucili diversi alsua ex, per poi dichiarare alle forze dell’ordine: “”. Riccardo di Girolamo, operaio, è accusato dell’omicidio di Marco Gianni, 31 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, già in passato ilavrebbe minacciato la ex compagna (da cui si era separato da 3 anni) e il suofidanzato. La donna aveva raccontato aidelle minacce subite, ma senza mai fare denuncia. Poi giovedì 13 aprile la mattanza: l’operaio avrebbe raggiunto Gianni nell’azienda florovivaistica di famiglia. Ilera a bordosua Fiat 500 L e ha sparato direttamente ...

