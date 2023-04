Sabatini: «Questo Lukaku non serve! E nemmeno i summit per l’Inter» (Di martedì 18 aprile 2023) Sabatini è contrario ai summit, come quelli andati in scena dopo Inter-Monza fra dirigenza, allenatore e spogliatoio. In collegamento con Supertele su DAZN, il dirigente con un passato con Suning critica poi fortemente Lukaku. MOMENTO NO – Walter Sabatini non crede a chi afferma che l’Inter snobbi la Serie A per le coppe: «Penso che un certo tipo di partita attiri le energie nervose dei giocatori inevitabilmente. Altre no e quindi succedono gli inciampi, come quello col Monza. Quando vai a giocare una partita di Champions League a Lisbona all’Estadio da Luz l’energia è spontanea e forte nella testa e nei muscoli dei giocatori, non credo ci siano retropensieri o altri problemi particolari. La tattica per gli allenatori italiani è la cosa più facile: siamo i più bravi in Europa, di ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)è contrario ai, come quelli andati in scena dopo Inter-Monza fra dirigenza, allenatore e spogliatoio. In collegamento con Supertele su DAZN, il dirigente con un passato con Suning critica poi fortemente. MOMENTO NO – Walternon crede a chi afferma chesnobbi la Serie A per le coppe: «Penso che un certo tipo di partita attiri le energie nervose dei giocatori inevitabilmente. Altre no e quindi succedono gli inciampi, come quello col Monza. Quando vai a giocare una partita di Champions League a Lisbona all’Estadio da Luz l’energia è spontanea e forte nella testa e nei muscoli dei giocatori, non credo ci siano retropensieri o altri problemi particolari. La tattica per gli allenatori italiani è la cosa più facile: siamo i più bravi in Europa, di ...

