Sabatini: «Inter, rifiuto due spiegazioni! In Serie A fa come gli pare» (Di martedì 18 aprile 2023) Sabatini non riesce a dare spiegazioni al rendimento dell’Inter tra campionato e Champions League. In campionato, è una sorta di autogestione AUTOGESTIONE ? Sandro Sabatini, su Radio Radio, analizza il rendimento stagionale dei nerazzurri: «L’Inter non risponde più ai comandi o risponde solamente a quelli che gli pare. L’Inter in Champions League è una gran bella squadra, quella in campionato fa inspiegabilmente un punto per sbaglio. Ci sono due spiegazioni che rifiuto: quella che i giocatori si impegnano solo in Champions League e quella della fortuna e sfortuna». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)non riesce a dare spiegazioni al rendimento dell’tra campionato e Champions League. In campionato, è una sorta di autogestione AUTOGESTIONE ? Sandro, su Radio Radio, analizza il rendimento stagionale dei nerazzurri: «L’non risponde più ai comandi o risponde solamente a quelli che gli. L’in Champions League è una gran bella squadra, quella in campionato fa inspiegabilmente un punto per sbaglio. Ci sono due spiegazioni che: quella che i giocatori si impegnano solo in Champions League e quella della fortuna e sfortuna».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sabatini: «Inter, rifiuto due spiegazioni! In Serie A fa come gli pare» - - lerrylannister : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini a Dazn: “Se fossi un top club prenderei subito #DeZerbi come tecnico. Non ho dubbi. Quando vedo giocare il… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini a Dazn: “Se fossi un top club prenderei subito #DeZerbi come tecnico. Non ho dubbi. Quando vedo giocare il… - RossoneroDomy : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini a Dazn: “Se fossi un top club prenderei subito #DeZerbi come tecnico. Non ho dubbi. Quando vedo giocare il… - SBKreal : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini a Dazn: “Se fossi un top club prenderei subito #DeZerbi come tecnico. Non ho dubbi. Quando vedo giocare il… -