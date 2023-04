Sabatini: «Inter, premio per il quarto posto? Dilettanti allo sbaraglio» (Di martedì 18 aprile 2023) Sandro Sabatini, ospite della trasmissione ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha parlato della stagione dell’Inter e delle colpe di Inzaghi, dei calciatori e della società. TUTTI COLPEVOLI ? Sandro Sabatini ha detto la sua sulla stagione dell’Inter parlando delle colpe della società, dei calciatori e di Simone Inzaghi: «Non so se l’Inter andrà in Champions League. È lì che lotta però al momento è fuori dalle prime quattro, poi vediamo cosa succederà mercoledì con la sentenza per i 15 punti della Juventus. Inzaghi non ha tutte le colpe, ma è tra i colpevoli. Zhang è ancora lì, però tutti sanno che deve vendere e questo non dà assolutamente certezze. La società ha fatto degli errori come ad esempio quello di Skriniar, che andava venduto un anno fa. Non alla cifra di 50/60 milioni, ma a una cifra ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Sandro, ospite della trasmissione ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha parlato della stagione dell’e delle colpe di Inzaghi, dei calciatori e della società. TUTTI COLPEVOLI ? Sandroha detto la sua sulla stagione dell’parlando delle colpe della società, dei calciatori e di Simone Inzaghi: «Non so se l’andrà in Champions League. È lì che lotta però al momento è fuori dalle prime quattro, poi vediamo cosa succederà mercoledì con la sentenza per i 15 punti della Juventus. Inzaghi non ha tutte le colpe, ma è tra i colpevoli. Zhang è ancora lì, però tutti sanno che deve vendere e questo non dà assolutamente certezze. La società ha fatto degli errori come ad esempio quello di Skriniar, che andava venduto un anno fa. Non alla cifra di 50/60 milioni, ma a una cifra ...

