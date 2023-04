Ryder Cup 2023, Tajani: “Evento straordinario, volano per l’Expo del 2030” (Di martedì 18 aprile 2023) Dal Giappone, impegnato al G7 dei ministri degli Esteri, il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani ha presentato la Ryder Cup di Roma. “E’ il terzo Evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Quest’anno, la sfida tra il team Europe e il team Usa si giocherà a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Un’occasione fondamentale per lo sport, un volano per il turismo e un’opportunità importante per Roma che è candidata a essere la sede di Expo 2030. Dimostrare di essere in grado di organizzare grandi eventi aiuta certamente a rinforzare la nostra candidatura”, le dichiarazioni di Tajani. Che da Tokyo ha invitato poi “tutti gli appassionati di golf in Giappone a guardare con grande attenzione a quello che accade in Italia. Se ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) Dal Giappone, impegnato al G7 dei ministri degli Esteri, il vicepresidente del consiglio Antonioha presentato laCup di Roma. “E’ il terzosportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Quest’anno, la sfida tra il team Europe e il team Usa si giocherà a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Un’occasione fondamentale per lo sport, unper il turismo e un’opportunità importante per Roma che è candidata a essere la sede di Expo. Dimostrare di essere in grado di organizzare grandi eventi aiuta certamente a rinforzare la nostra candidatura”, le dichiarazioni di. Che da Tokyo ha invitato poi “tutti gli appassionati di golf in Giappone a guardare con grande attenzione a quello che accade in Italia. Se ...

