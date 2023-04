Russia | tribunale conferma arresto giornalista Wsj per spionaggio

(Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos) - Ildella città di Mosca hato l'deldel Wall Street Journal Evan Gershkovich per, respingendo il ricorso presentato dai legali dell'americano. Il reporter americano è apparso oggi per la prima volta in pubblico, in una gabbia, da quando, lo scorso 29 marzo, è stato arrestato dal servizio di sicurezza federale russo a Ekaterinburg con l'accusa di aver tentato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa. Su Twitter ildel Financial Times Max Seddon, ha condiviso un video realizzato all'interno dell'aula del. I giornalisti ''sono autorizzati a scattare foto e video di Evan'' Gershkovich all'interno di ''una gabbia'' neldi ...

...inhanno visto per la prima volta dopo settimane il giornalista del Wall Street Journal, che è il primo corrispondente americano dai tempi della Guerra Fredda a essere arrestato in...I ministri degli Esteri del G7 hanno promesso che i Paesi che forniscono assistenza allapagheranno 'un prezzo pesante'. Riprese le ispezioni delle navi in acque turche che trasportano cereali ...Ieri, intanto, è emerso un elemento nuovo: laè interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano in considerazione "gli interessi di ...

