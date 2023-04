Russia, tribunale conferma arresto giornalista Wsj per spionaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Il tribunale della città di Mosca ha confermato l'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich per spionaggio, respingendo il ricorso presentato dai legali dell'americano. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Ildella città di Mosca hato l'deldel Wall Street Journal Evan Gershkovich per, respingendo il ricorso presentato dai legali dell'americano. Il ...

Russia, tribunale conferma arresto giornalista Wsj per spionaggio I giornalisti ''sono autorizzati a scattare foto e video di Evan'' Gershkovich all'interno di ''una gabbia'' nel tribunale di Mosca, ''ma non a parlargli. E nemmeno lui può rispondere'' alle domande. Il giornalista americano Evan Gershkovich compare in tribunale, Mosca lo accusa di spionaggio. In tribunale hanno visto per la prima volta dopo settimane il giornalista del Wall Street Journal, che è il primo corrispondente americano dai tempi della Guerra Fredda a essere arrestato in Russia. Guerra Ucraina Russia, le news. Tribunale di Mosca conferma detenzione reporter Wsj. I ministri degli Esteri del G7 hanno promesso che i Paesi che forniscono assistenza alla Russia pagheranno 'un prezzo pesante'. Riprese le ispezioni delle navi in acque turche che trasportano cereali. MOSCA - Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato in Russia resta in prigione. Lo ha stabilito il tribunale di Mosca nell'udienza di appello tenutasi oggi.