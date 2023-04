Russia: procura consegna a pg relazione su Uss, incognita su sequestro cellulari (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Il procuratore di Milano Marcello Viola ha consegnato alla procuratrice generale Francesca Nanni la relazione con i chiarimenti richiesti sul caso di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso dalla sua abitazione a Basiglio lo scorso 22 marzo, all'indomani del sì della corte d'appello all'estradizione negli Stati Uniti, paese in cui è accusato di associazione per delinquere, frode e riciclaggio. L'uomo, rimasto ai domiciliari ai domiciliari quasi quattro mesi (dal 2 dicembre) con un braccialetto elettronico privo di Gps, e avente come limite il perimetro abitazione, era stato fermato su mandato di arresto internazionale lo scorso 17 ottobre a Malpensa, ma - a quanto si apprende - diversamente da quanto richiesto dai verbali di arresto non gli sarebbero stati sequestrati i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Iltore di Milano Marcello Viola hato allatrice generale Francesca Nanni lacon i chiarimenti richiesti sul caso di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso dalla sua abitazione a Basiglio lo scorso 22 marzo, all'indomani del sì della corte d'appello all'estradizione negli Stati Uniti, paese in cui è accusato di associazione per delinquere, frode e riciclaggio. L'uomo, rimasto ai domiciliari ai domiciliari quasi quattro mesi (dal 2 dicembre) con un braccialetto elettronico privo di Gps, e avente come limite il perimetro abitazione, era stato fermato su mandato di arresto internazionale lo scorso 17 ottobre a Malpensa, ma - a quanto si apprende - diversamente da quanto richiesto dai verbali di arresto non gli sarebbero stati sequestrati i ...

