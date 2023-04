Russia, il giornalista del Wsj resta in carcere. L’ambasciatrice Usa: «Accuse infondate, è innocente» – Il video (Di martedì 18 aprile 2023) Evan Gershkovich, in carcere dal 3 aprile con l’accusa di spionaggio, resterà in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Mosca nell’udienza di appello, alla quale ha partecipato anche il giornalista statunitense, che per la prima volta è riapparso in pubblico. Gershkovich è il reporter del Wall Street Journal accusato dalle autorità russe di aver raccolto informazioni sull’industria militare. Gershkovic si trovava a Ekatirenburg, città che si trova negli Urali, per un articolo sul gruppo Wagner e su quello che pensavano i cittadini russi dei mercenari di Prigozhin. «All’udienza di appello era presente anche L’ambasciatrice statunitense in Russia. Continueremo ad aiutare e a chiedere l’accesso consolare. Le Accuse sono infondate. Continuiamo a chiedere che la ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Evan Gershkovich, indal 3 aprile con l’accusa di spionaggio, resterà in. Lo ha deciso il tribunale di Mosca nell’udienza di appello, alla quale ha partecipato anche ilstatunitense, che per la prima volta è riapparso in pubblico. Gershkovich è il reporter del Wall Street Journal accusato dalle autorità russe di aver raccolto informazioni sull’industria militare. Gershkovic si trovava a Ekatirenburg, città che si trova negli Urali, per un articolo sul gruppo Wagner e su quello che pensavano i cittadini russi dei mercenari di Prigozhin. «All’udienza di appello era presente anchestatunitense in. Continueremo ad aiutare e a chiedere l’accesso consolare. Lesono. Continuiamo a chiedere che la ...

