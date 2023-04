(Di martedì 18 aprile 2023) Si è presentato in aula nel Tribunale di Mosca, dentro una gabbia di vetro. Ed è apparso calmo. Ma la Corte ha respinto il ricorso della difesa contro il suoper. Ilstatunitense Evan Gershkovich del(Wsj), arto a Ekaterinburg, la quarta città più grande della, il 29 marzo,in. Secondo i magistrati russi, il reporter ha cercato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa. Gershkovich, il suo datore di lavoro e il governo degli Stati Uniti negano che sia coinvolto in attività die ne chiedono il rilascio. In caso di condanna, il cronista 31enne – che è il primo corrispondente Usa dai tempi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : “Confermo ogni parola che ho detto…ne sono orgoglioso”. La condanna a 25 anni di colonia penale per il politico e g… - eziomauro : Chiediamo alla Russia l'immediata liberazione del giornalista Evan Gershkovich - la Repubblica - Luce51661600 : RT @jacopo_iacoboni: L'Italia aveva regalato gli arresti domiciliari a un trafficante russo di armi (fornite all'esercito russo) e petrolio… - fattoquotidiano : Russia, il giornalista del Wall Street Journal resta in carcere: confermato arresto per spionaggio - linofraschetti : RT @jacopo_iacoboni: L'Italia aveva regalato gli arresti domiciliari a un trafficante russo di armi (fornite all'esercito russo) e petrolio… -

''E' così surreale vedere Evan, che ha seguito tante audizioni kafkiane come, nella gabbia'', ha aggiunto Seddon. Ieri il, 31 anni, aveva incontrato in carcere l'ambasciatrice ......in tribunale hanno visto per la prima volta dopo settimane ildel Wall Street Journal, che è il primo corrispondente americano dai tempi della Guerra Fredda a essere arrestato in...Ieri, intanto, è emerso un elemento nuovo: laè interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano in considerazione "gli interessi di ...

MOSCA - Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato in Russia resta in prigione. Lo ha stabilito il tribunale di Mosca nell'udienza di appello tenutasi oggi alla ...Evan Gershkovich, il giornalista americano in carcere in Russia dal 29 marzo con l'accusa di spionaggio, resterà in prigione. Oggi la corte ha respinto il ricorso contro l'arresto dei suoi avvocati.