Russia | giornalista Wsj in tribunale | prima apparizione dopo arresto

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilamericano del Wall Street Journal Evan Gershkovich è apparso inoggi a Mosca, dove ha presentato ricorso contro la sua detenzione con l’accusa di spionaggio. E’ lavolta che Gershkovich appare in pubblico, in una gabbia, da quando, lo scorso 29 marzo, è stato arrestato dal servizio di sicurezza federale russo a Ekaterinburg con l’accusa di aver tentato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa. Ieri il, 31 anni, aveva incontrato in carcere l’ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, presente anche lei in. L'articolo proviene da Italia Sera.

