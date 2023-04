Russia | Gershkovich presente all' udienza di appello a Mosca

(Di martedì 18 aprile 2023) Evan, il reporter americano del Wall Street Journal arrestato incon l'accusa di spionaggio, e' apparso in pubblico per la prima volta in occasione dell'in tribunale a

Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato in Russia resta in prigione. Lo ha stabilito il tribunale. Evan Gershkovich, reporter del Wsj arrestato in Russia per spionaggio, resta in prigione

Evan Gershkovich, il reporter americano del Wall Street Journal arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio, e' apparso in pubblico per la prima volta in occasione dell'udienza in tribunale a Mosca ...Il mese scorso i servizi russi avevano arrestato Gershkovich nella città degli Urali, Ekaterinburg con l'accusa di spionaggio che comporta una possibile condanna a 20 anni di reclusione. Gershkovich è ...