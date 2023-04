Russia | convocati ambasciatori Usa | Gb e Canada per ' gravi ingerenze'

(Di martedì 18 aprile 2023) Mosca, 18 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministero degli Esteri russo ha convocato glidi Stati Uniti, Regno Unito eper trasmettere il disagio del governo russo per una presunta "grave ingerenza" negli affari interni. La convocazione, scrive l'Interfax, è avvenuta dopo che nei giorni scorsi i tre Paesi hanno nuovamente espresso il loro dissenso su casi come quello dell'oppositore Vladimir Kara Murza, condannato ieri a 25 anni di reclusione per reati tradimento e per aver criticato le Forze Armate di Mosca. I governi degli Usa, del Regno Unito e delhanno inoltre criticato l'arresto del giornalista del 'Wall Street Journal' Evan Gershkovich, mentre le autorità russe ribadiscono l'indipendenza del sistema giudiziario russo.

