Runner ucciso nei boschi: catturata l'orsa Jj4 (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notte l'orsa JJ4 è stata catturata. Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto...

Trentino, catturata l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner 26enne Durante la notte l'orsa JJ4 è stata catturata. Lo comunica la Provincia di Trento, annunciando che i particolari della cattura saranno illustrati durante la conferenza stampa dell'assessora. L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte in Trentino. L'animale era ricercato dopo aver sbranato il runner 26enne Andrea Papi mentre correva in Val di Sole lo scorso 6 aprile. Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto. Runner morto in Trentino, la madre di Andrea Papi: "Non voglio che quell'orso sia abbattuto"