Runner ucciso in Trentino | Fugatti | “L’orsa Jj4 andava catturata e abbattuta nel 2020”

"Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in tempi rapidi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa. "È una notizia che avremmo voluto dare nel 2020, quando chiedemmo di catturare Jj4. Oggi c'è l'amarezza per quanto accaduto nel frattempo", ha detto Fugatti.

