Runner ucciso in Trentino | è stata catturata l' orsa Jj4

Durante la notte l'orsa Jj4 è stata catturata. L'animale ha aggredito ed ucciso il Runner Andrea Papi, 26 anni, nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. La Procura della Repubblica di Trento ha confermato che è stata l'orsa ad aver provocato ferite mortali a Papi, sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Nei confronti di Jj4 il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha emesso un'ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio. La sospensione dell'ordinanza è giunta a seguito di alcuni ricorsi promossi da associazioni ambientaliste, tra esse Lav Italia.

