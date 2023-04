Runner ucciso in Trentino, catturata l’orsa Jj4 (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notte l’orsa Jj4 è stata catturata: è responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il Runner 26enne di Caldes ucciso dall’animale mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Sull’orsa pende un’ordinanza di abbattimento emessa propria dalla Provincia di Trento, che però al momento è stata sospesa dal Tar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notteJj4 è stata: è responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il26enne di Caldesdall’animale mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Sulpende un’ordinanza di abbattimento emessa propria dalla Provincia di Trento, che però al momento è stata sospesa dal Tar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - repubblica : Lo Zoosafari di Fasano contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: 'Portatela da noi: per… - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - CotzomiMacedo : RT @fanpage: ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - bettadigiulio : RT @Agenzia_Ansa: Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della Provi… -