Runner ucciso in Trentino, catturata l’orsa Jj4: sull’animale pende un’ordinanza di abbattimento (per ora sospesa dal Tar) (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notte l’orsa Jj4 è stata catturata: è responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il Runner 26enne di Caldes ucciso dall’animale mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. l’orsa è stata catturata da un’apposita squadra del Corpo forestale e trasferita al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Su Jj4 pende un’ordinanza di abbattimento emessa dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti , che però al momento è stata sospesa dal Tar. Jj4 è stata identificata come responsabile dell’aggressione dello scorso 5 aprile sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notteJj4 è stata: è responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il26enne di Caldesdall’animale mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller.è statada un’apposita squadra del Corpo forestale e trasferita al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Su Jj4diemessa dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti , che però al momento è statadal Tar. Jj4 è stata identificata come responsabile dell’aggressione dello scorso 5 aprile sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - GPirrocco : RT @Agenzia_Ansa: Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della Provi… - annawulf_ : RT @Agenzia_Ansa: Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della Provi… -