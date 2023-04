Runner ucciso in Trentino: catturata dopo lunghe ricerche l’orsa JJ4 (Di martedì 18 aprile 2023) L’animale è ritenuto responsabile dell’uccisione del 26enne Andrea Papi, aggredito nelle vicinanze di Caldes lo scorso 5 aprile Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) L’animale è ritenuto responsabile dell’uccisione del 26enne Andrea Papi, aggredito nelle vicinanze di Caldes lo scorso 5 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - Fangareggi : RT @24emilia: Runner ucciso nei boschi, presa l’orsa JJ4 | 24Emilia - Marco02839896 : RT @Libero_official: Catturata in #Trentino l'orsa #JJ4, che avrebbe ucciso il runner #AndreaPapi. Trasferita in centro di recupero fauna a… -

