Runner morto nel bosco, catturata l’orsa killer (Di martedì 18 aprile 2023) l’orsa JJ4, catturata nella notte perché responsabile dell’aggressione che ha ucciso Andrea Papi di 26 anni mentre faceva una seduta di running sul monte Peller, ha 17 anni. Il plantigrado è figlia di Joze e Jurka, i capostipiti degli orsi portati dalla Slovenia in Trentino oltre vent’anni fa, all’esordio del progetto di ripopolamento ‘Life Ursus’. Il piano prevedeva il reinserimento di circa 50 plantigradi: oggi, stando all’ultimo censimento del Servizio grandi carnivori della Provincia, sarebbero un centinaio. “Troppi per il territorio trentino, serve un trasferimento in altre zone europee o italiane per motivi di sostenibilità” ha proposto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023)JJ4,nella notte perché responsabile dell’aggressione che ha ucciso Andrea Papi di 26 anni mentre faceva una seduta di running sul monte Peller, ha 17 anni. Il plantigrado è figlia di Joze e Jurka, i capostipiti degli orsi portati dalla Slovenia in Trentino oltre vent’anni fa, all’esordio del progetto di ripopolamento ‘Life Ursus’. Il piano prevedeva il reinserimento di circa 50 plantigradi: oggi, stando all’ultimo censimento del Servizio grandi carnivori della Provincia, sarebbero un centinaio. “Troppi per il territorio trentino, serve un trasferimento in altre zone europee o italiane per motivi di sostenibilità” ha proposto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Runner morto: Fugatti, tempi di cattura rapidi TRENTO, 18 APR "Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in ... Runner morto: Fugatti, ora problema è convivenza "Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo - animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero". Lo ha detto il ... Runner morto a Trento, catturata orsa Jj4 L'orsa Jj4 è stata catturata durante la notte. Lo rende noto la Provincia di Trento. L'orsa, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell'aggressione ... TRENTO, 18 APR "Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in ..."Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo - animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero". Lo ha detto il ...L'orsa Jj4 è stata catturata durante la notte. Lo rende noto la Provincia di Trento. L'orsa, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell'aggressione ... Trentino, catturata l'orsa Jj4: ha ucciso il runner Andrea Papi TGCOM Trentino, catturata l'orsa Jj4: ha ucciso il runner Andrea Papi È stata catturata Jj4, l'orsa che ha ucciso il runner 26enne Andrea Papi in Trentino. Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto ... Runner morto nel bosco, catturata l’orsa killer L’orsa JJ4, catturata nella notte perché responsabile dell’aggressione che ha ucciso Andrea Papi di 26 anni mentre faceva una seduta di running sul monte Peller, ha 17 anni. Il plantigrado è figlia di ... È stata catturata Jj4, l'orsa che ha ucciso il runner 26enne Andrea Papi in Trentino. Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto ...L’orsa JJ4, catturata nella notte perché responsabile dell’aggressione che ha ucciso Andrea Papi di 26 anni mentre faceva una seduta di running sul monte Peller, ha 17 anni. Il plantigrado è figlia di ...