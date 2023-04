Runner morto | Fugatti | ora problema è convivenza

(Di martedì 18 aprile 2023) "Ora per noi ilnon è più Jj4, ma lauomo - animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero". Lo ha detto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interve… - MediasetTgcom24 : Runner morto in Trentino, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 #orsa #jj4 #runner #trentino #tar #14aprile - MimmoCausi : @Agenzia_Ansa Quel runner morto è entrato nel territorio dell'orsa che aveva anche i cuccioli, se l'è cercata! Quan… - PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: Runner morto a Trento: catturata l'orsa Jj4. - Adnkronos : Runner morto a Trento: catturata l'orsa Jj4. -

"Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in tempi rapidi". ..."Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo - animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero". Lo ha detto il ...Leggi Anche Trentino, Fugatti: 'Nel 2020 già emessa ordinanza di abbattimento per l'orsa, ma i giudici ci hanno bloccato' Leggi Anchein Trentino, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 - Il presidente della provincia di Trento Fugatti: chiederemo revoca del decreto L'orsa per il momento verrà trasferita nel ...

