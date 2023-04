Runner morto a Trento, catturata orsa Jj4 (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – L’orsa Jj4 è stata catturata durante la notte. Lo rende noto la Provincia di Trento. L’orsa, su cui pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. Alle 10, nel Palazzo della Provincia autonoma di Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Il Tar di Trento ha sospeso venerdì scorso l’abbattimento dell’orsa Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che aveva disposto l’abbattimento ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – L’Jj4 è statadurante la notte. Lo rende noto la Provincia di. L’, su cui pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. Alle 10, nel Palazzo della Provincia autonoma di, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Il Tar diha sospeso venerdì scorso l’abbattimento dell’Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma diche aveva disposto l’abbattimento ...

Runner morto a Trento, catturata orsa Jj4 L'orsa Jj4 è stata catturata durante la notte. Lo rende noto la Provincia di Trento. L'orsa, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il runner 26enne trovato morto nei boschi. E' stata poi trasferita al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento.