(Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – “Sono stato presso ladidiinsieme all’artista internazionale, dove stanno installando la sua opera (leggi qui) “Tra cielo e mare” (nome provvisorio), che rappresenta appunto gli elementi che più caratterizzano la nostra Città: la terra, il cielo e il mare”. A darne notizia è il sindaco Esterino Montino con un post sulla sua pagina Facebook. “Lo, – spiega il Sindaco – nato in Abruzzo nel 1947, è stato allievo e assistente di Pericle Fazzini all’Accademia di Belle Arti di Roma alla fine degli anni’60 ed oggi è titolare, in quella stessa Accademia, della cattedra di Scultura. Dall’inizio degli anni Ottantasi rifà, nelle sue opere, a una natura evocata quale archetipo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Rotonda di Coccia di Morto: prosegue l’installazione dell’opera dello scultore Bruno Liberatore - angelo_perfetti : Rotonda di Coccia di Morto: prosegue l’installazione dell’opera dello scultore Bruno Liberatore… -

Tra "cielo e mare", installata l’opera alla rotonda di Coccia di Morto QFiumicino.com

Ma andiamo per ordine. La rotonda di via Coccia di Morto, i cui lavori devono ancora essere portati a dovere, è la porta d’ingresso principale per la città e dunque oggetto di particolare attenzione ...