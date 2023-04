Rosy Abate 3 si farà la terza stagione ? Perché tutto è ancora possibile (Di martedì 18 aprile 2023) Rosy Abate 3 si farà la terza stagione ? Anche quest’anno numerosi telespettatori hanno rivisto con entusiasmo le repliche dello spin-off Rosy Abate sul canale 55 di Mediaset Extra. E come ogni anno, al termine dell’ultimo emozionante episodio, i più curiosi continuano a chiedersi: Rosy Abate 3 si farà ? La domanda nasce spontanea visto il finale che lascia ancora tante porte aperte. Dopo il progetto arenato del prequel “Le origini del male”, Taodue ha deciso di tagliare i ponti con La Regina di Palermo investendo in altri lavori seriali come Il Patriarca e Lady Corleone. Siamo sicuri che la storia non abbia più un futuro? Oggi vi sveliamo in esclusiva un dettaglio, o forse più di uno, sulla ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 18 aprile 2023)3 sila? Anche quest’anno numerosi telespettatori hanno rivisto con entusiasmo le repliche dello spin-offsul canale 55 di Mediaset Extra. E come ogni anno, al termine dell’ultimo emozionante episodio, i più curiosi continuano a chiedersi:3 si? La domanda nasce spontanea visto il finale che lasciatante porte aperte. Dopo il progetto arenato del prequel “Le origini del male”, Taodue ha deciso di tagliare i ponti con La Regina di Palermo investendo in altri lavori seriali come Il Patriarca e Lady Corleone. Siamo sicuri che la storia non abbia più un futuro? Oggi vi sveliamo in esclusiva un dettaglio, o forse più di uno, sulla ...

