Romano di Lombardia | camion in fiamme nella notte | intervengono i vigili del fuoco

Romano di Lombardia. Un camion ha preso fuoco nella zona industriale di Romano di Lombardia nella notte tra lunedì (17 aprile) e martedì. Erano circa le 3 quando le fiamme sono divampate in via della Gasparina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sedato l'incendio e bonificato l'area compromessa. Ancora da chiarire le cause del rogo, nel quale comunque nessuna persona è rimasta coinvolta. Non risultano infatti feriti.

