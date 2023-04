Roma | UFFICIALE il nuovo CEO

(Di martedì 18 aprile 2023) Laha scelto ilCEO del club e sarà Lina Souloukou: il comunicato e le parole dell’ex dirigente dell’Olympiacos Laha scelto ilCEO del club e sarà Lina Souloukou: il comunicato e le parole dell’ex dirigente dell’Olympiacos. COMUNICATO – «L’ASè lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club». PAROLE – «Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso: ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sfide che attendono l’AS. Sono entusiasta di entrare a far parte di questo storico Club e sono impaziente di mettere a disposizione della Società, dei ...

La nuova Ceo giallorossa è stata introdotta in Campidoglio anche ai consiglieri riuniti per discutere del progetto del nuovo impianto giallorosso ...Sarà il Sig. Simone Galipò, della Sezione AIA di Firenze, l'arbitro di Roma-Juventus, gara valida per la 5^ giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A Femminile.