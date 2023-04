Roma, l’ipotesi del semaforo rotto nell’incidente tra Immobile e il tram (Di martedì 18 aprile 2023) C’è la pista del semaforo rotto per spiegare l’incidente di Ciro Immobile con il tram. Il centravanti della Lazio si è scontrato con il 19 con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate tra ponte Matteotti e Flaminio. Dice di essere passato con il verde. E un testimone conferma. Ma anche l’autista sostiene di aver visto il verde prima di partire. E all’incrocio le telecamere di sorveglianza sono spente. Ma oggi Il Messaggero aggiunge un elemento che forse potrebbe contribuire alla risoluzione del giallo. Una chat tra i tassisti Romani dice che quel semaforo della corsia preferenziale ha problemi. Anche se la Polizia Municipale smentisce. Intanto il calciatore accusa un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Un problema ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) C’è la pista delper spiegare l’incidente di Cirocon il. Il centravanti della Lazio si è scontrato con il 19 con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate tra ponte Matteotti e Flaminio. Dice di essere passato con il verde. E un testimone conferma. Ma anche l’autista sostiene di aver visto il verde prima di partire. E all’incrocio le telecamere di sorveglianza sono spente. Ma oggi Il Messaggero aggiunge un elemento che forse potrebbe contribuire alla risoluzione del giallo. Una chat tra i tassistini dice che queldella corsia preferenziale ha problemi. Anche se la Polizia Municipale smentisce. Intanto il calciatore accusa un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Un problema ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ???? Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza… - gspazianitesta : Individuata una nuova colpa degli affitti brevi: favoriscono l'arrivo degli ultrà. Vediamo domani. Ipotesi siccità.… - rambotgt33 : RT @marcoconterio: ???? Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza coi… - filippoASR1927 : RT @marcoconterio: ???? Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza coi… - FGiallorossa : RT @marcoconterio: ???? Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza coi… -

Anoressia, la causa è nell'intestino: una disfunzione trasmissibile. Lo studio: 'Non solo psicologica' ...microbiota intestinale con una maggiore capacità di influenzare l'... la stretta di Fratelli d'Italia LE IPOTESI La pista seguita ...facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma e ... Il centrismo si apre a Meloni ...sia nell'ipotesi di successo leghista che nell'ipotesi di ... 'Vi è un'esigenza di sostenere l'Ucraina in cui abbiamo registrato una ... due mesi per adeguarsi Bruxelles pronta a inviare a Roma forse già ... Immobile e l'incidente con il tram, la pista del semaforo rotto. L'allarme nella chat dei tassisti romani ...Un'ipotesi è che a creare confusione sia stato il semaforo anche se ieri fonti della polizia municipale di Roma capitale hanno precisato: 'È perfettamente funzionante, quindi se uno aveva il verde, l'... ...microbiota intestinale con una maggiore capacità di influenzare'... la stretta di Fratelli d'Italia LELa pista seguita ...facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica die ......sia nell'di successo leghista che nell'di ... 'Vi è un'esigenza di sostenere'Ucraina in cui abbiamo registrato una ... due mesi per adeguarsi Bruxelles pronta a inviare aforse già ......Un'è che a creare confusione sia stato il semaforo anche se ieri fonti della polizia municipale dicapitale hanno precisato: 'È perfettamente funzionante, quindi se uno aveva il verde,'... Roma, l'ipotesi del semaforo rotto nell'incidente tra Immobile e il tram Open