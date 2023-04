Roma | legato su un balcone e chiuso in uno sgabuzzino | pitbull liberato dalle guardie zoofile FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 aprile 2023) Avevano preso un pittbull per fare compagnia ai proprio figli, tre bambini, ma quando non adempiva al suo ‘compito’ veniva rinin unofuori al, non importa quali fossero le condizioni meteorologiche. Una famiglia residente in zona Torre Angela, nel VI Municipio, aveva preso la decisione di prendere un cane, per far compagnia ai propri bambini. Una scelta importante che comporta anche un impegno notevole, dei quali probabilmente i due genitori non si erano pienamente resi conto. La segnalazione: pittbullsu un terrazzo da 3 settimane La segnalazione di un caneda tre settimane fuori a uncon un collare a strozzo, anche quando nei giorni scorsi si sono verificati temporali di forte intensità, ha indotto le ...