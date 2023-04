Roma | la nuova Ceo è Lina Souloukou | ' Grata ai Friedkin | non vedo l' ora di iniziare'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Pressing europeo affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein nel campo delle concessioni balneari. La ques… - fanpage : ?? ULTIM’ORA - Nuova protesta degli attivisti di Ultima Generazione. Traffico in tilt a Roma: - patriziaprestip : “Sarebbe un errore clamoroso non sostenere il sindaco di Roma sul termovalorizzatore”. Anche nella nuova gestione… - mayoraltitolare : RT @OfficialASRoma: ?? L’#ASRoma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager d… - 99nico : RT @OfficialASRoma: ?? L’#ASRoma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager d… -

I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino, per la festa di compleanno di un amico storico dell'ex calciatore. Poi la suocera e la'nuora' si siedono ...Laha annunciato, attraverso un comunicato, laCeo del club: è Lina Souloukou, ex ad dell'Olympiakos Pireo (ruolo che ha ricoperto dal 2018 al 2022). "Sarà laChief Executive Officer & ...Con queste parole si è aperto nel primo pomeriggio di oggi in piazza Venezia ail presidio di ...e citata in più casi da responsabili di attentati terroristici negli Stati Uniti e inZelanda,...

Roma World: inaugura la nuova stagione per vivere un giorno da ... ComingSoon.it

C’erano associazioni, Ong, sindacati e anche la segretaria del Partito democratico alla manifestazione contro il decreto Cutro che si è tenuta ...Secondo Mario Savina, curatore della newsletter dell’Associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia (Airl) e dottorando in Storia e Culture dell’Europa presso l’ Università “La Sapienza” di Roma ...