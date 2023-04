Roma | infiltrazioni nelle case popolari ex Isveur del Comune di Roma | ora cadono anche pezzi di intonaco FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 aprile 2023) Torniamo ad occuparci del problema degli alloggiexdeldicon l’ennesima segnalazione-appello lanciata da alcuni inquilini. Il caso, purtroppo, è noto e riguarda questi complessi sparsi nell’area delle “torri”, tra cui Torre Maura, Tor Bella Monaca e in Via della Tenuta di Torrenova. Da tempo in particolare la nostra Redazione segue i problemi di quest’ultima zona e nello specifico gli appartamenti situati al civico 120. Ebbene, non solo sin qui non sono stati posti in essere interventi ma la situazione – come del resto era prevedibile – è perfino peggiorata.d’acqua negli alloggi exdeldiin Via della Tenuta di Torrenova L’ultima segnalazione è giunta ...