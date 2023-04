Roma | incidente Ciro Immobile | tre testimoni sostengono la sua versione | “È passato con il verde”

(Di martedì 18 aprile 2023) A distanza di pochi giorni dal terribileche la scorsa domenica ha visto protagonista al’attaccante della Lazio, ecco che emergono nuovi dettagli. In particolare, stando a quanto riferito dal legale dell’atleta, “Tredicono chesiacon il. Quueste persone ci hanno contattato per raccontare quello che hanno visto”. A riportare la notizia è Repubblica.: le versioni differenti e il mistero del semaforo Le indagini sull’diL’è avvenuto domenica mattina a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - localteamtv : Incidente d'auto per Ciro Immobile, scontro con un tram della linea 19 a Roma: il suv malridotto #incidente… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - Corriere : L’incidente di Immobile, il tram e l’incrocio-trappola. Lo studio: «Il suv stava andando a 80 all’ora» - lulic71xsempre : RT @AQVILAROMANA: @rep_roma Perche' se fai un'incidente chiedi la fede sportiva o politica..carta straccia -

L'sarebbe avvenuto a mezz'ora dall'inizio dello spettacolo. L'attore campano ha perso l'...vince il Marc'Aurelio d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di...È uscito illeso da untremendo domenica mattina all'incrocio con Ponte Matteotti, vicino a Piazza delle Cinque Giornate, tra i quartieri Prati e Flaminio, nel centro di. Il capitano ...Abbonati per leggere anche Leggi ancheCiro Immobile, era in auto con le figlie. "Il tram è passato col rosso". L'autista: "No era verde, lui correva"

Il primo in direzione Nord tra Firenze e il bivio variante di Valico. L’atro in direzione Sud tra Scandicci e Impruneta ...Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde». Ad affermarlo è il ...